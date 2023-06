Um homem de 36 anos foi morto a tiros na noite desse domingo (4), no bairro Céu Azul, região da Pampulha de Belo Horizonte. O irmão dele se fingiu de morto para escapar e correu após a fuga do assassino.

Populares ouviram disparos de arma de fogo e acionaram a polícia, que já encontrou o homem sem vida, vítima de diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com a polícia, o homem estava deitado no asfalto, no meio da rua João Bosco, acompanhado do irmão. O autor estava em uma moto e usava colete reflexivo. Ele passou atirando na vítima. O irmão dele se fingiu de morto e conseguiu escapar.

Ameaças

Uma irmã da vítima disse aos policiais que o homem estava sendo ameaçado por pessoas de um aglomerado chamado “Mãe dos Pobres”.

O homem assassinado tinha passagens por tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma e outros crimes. O irmão dele, que testemunhou o fato, também tem passagens policiais e está em liberdade provisória. Ao todo, a vítima levou mais de dez disparos de arma de fogo na nuca, costas e pernas.

Um suspeito do crime foi encontrado pela polícia. Ele estava em uma festa, embriagado e negou ter matado a vítima. Sem indícios relevantes, o homem foi liberado. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Itatiaia