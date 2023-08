Um homem foi assassinado na tarde desta sexta-feira (11) no Bairro Geraldo Veloso, em Formiga.

A Central de Regulação do Samu Centro-Oeste recebeu chamado às 16h, para atendimento da vítima na rua Cajueiro.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) averiguou que o homem, sem idade identificada, apresentava uma perfuração proveniente de faca, no lado esquerdo do abdômen e já estava em óbito.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi preso e a faca utilizada apreendida.