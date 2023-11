Um homem, de 34 anos, sofreu um choque elétrico na tarde desse domingo (19), por volta das 16h, dentro de um clube, em Formiga.

De acordo com informações do Samu, ele estava consciente e com pressão arterial alterada.

A vítima relatou ter sido atingida por um raio.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Formiga.

Fonte: Samu