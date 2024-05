A Polícia Civil compareceu na rua Rio Verde, bairro Canjeranus em Passos, na sexta (10), onde um homem, de 38 anos, foi encontrado dentro de um saco com as duas mãos quase amputadas e ferimentos no pescoço.

A vítima que vivia em situação de morador de rua, foi arrastada dentro do saco pela rua Alpinópolis e deixado na rua Rio Verde, por volta das 2h.

Mesmo com diversos ferimentos e perdendo sangue, ele conseguiu pedir por socorro. O Samu esteve no local e levaram a vítima até a Santa Casa de Misericórdia de Passos.

A Polícia Civil apura as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime.

Fonte: Folha Regional