Um homem de 34 anos foi encontrado morto com um corte na garganta em Cláudio, na região Centro-Oeste de Minas, nesta sexta-feira (6). Autoria e motivação do crime são desconhecidas. Uma motocicleta foi encontrada próxima do corpo da vítima.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a corporação recebeu denúncia anônima para comparecer até o povoado Córrego da Fábrica, na estrada que dá acesso a uma fazenda da região. Por lá, encontraram um corpo com corte profundo no pescoço.

No momento do atendimento da ocorrência chovia e, por conta disso, não havia sinais de veículos ou de pessoas que tivessem passado próximo do local. Uma testemunha relatou que a vítima teria ido fazer entrega de drogas. No celular do homem morto foram encontrados registros de chamadas e transferências de PIX recebidas, sendo uma delas no valor de R$ 1 mil.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos e além do corte na garganta, constatou ferimento na caixa torácica. Não foi possível constatar o objeto utilizado na prática do homicídio.

A motocicleta, que estava perto do corpo, foi apreendida e os pertences da vítima (documentos, dinheiro e canivete) foram entregues para o cunhado da vítima. Nenhum suspeito foi localizado até o encerramento da ocorrência.

