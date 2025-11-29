Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros na manhã dessa sexta-feira (28), na rua Bom Sucesso, no bairro Ponte Funda, em Divinópolis. O crime ocorreu em frente a uma oficina mecânica, segundo informações de testemunhas.

De acordo com relatos de moradores, a vítima, identificada como “Loirin”, estava em uma moto azul e vestia uniforme de uma empresa quando foi surpreendida pelos disparos. Testemunhas afirmaram ter ouvido mais de 10 tiros, que teriam sido disparados por ocupantes de um Fiat Argo com dois indivíduos no veículo.

O SAMU foi acionado ao local, mas a equipe constatou o óbito ainda no local, não sendo possível reverter a situação.

A autoria e motivação do assassinato ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. Com este crime, sobe para 46 o número de homicídios registrados em Divinópolis em 2025, sendo o segundo registrado no mês de novembro, reforçando a preocupação com a violência na cidade.

Com informações do Portal MPA