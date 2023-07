Um homem de 27 anos foi morto durante briga em Francisco Sá, no Norte de Minas, nessa quinta-feira (27). O suspeito do crime é o próprio irmão da vítima, de 19 anos.

A polícia foi acionada no bairro Parques Jardins. A esposa da vítima contou que o marido e o irmão bebiam juntos e, de repente, ela ouviu uma discussão entre os dois. Ao verificar a situação, ela viu o companheiro caído e com um ferimento na barriga.

A mulher também disse que viu o cunhado no local ainda com a faca na mão e que ele fugiu dizendo que voltaria para a casa da mãe dele, na comunidade Dois Riachos, zona Rural de Grão Mogol. Em seguida, a testemunha ligou para o Samu e a Polícia Militar.

A vítima foi socorrida pelo Samu ao hospital municipal, onde não resistiu e morreu. O suspeito foi preso à beira da BR-251, a 6 km da cidade. Ele estava com a faca utilizada no homicídio. O objeto tem lâmina de aproximadamente 15 cm. O jovem foi conduzido à delegacia com o material apreendido.