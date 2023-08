Nessa terça-feira (15), a Polícia Militar de Itapecerica recebeu uma denúncia de uma vítima, relatando que estava sofrendo ameaças e chantagens via WhatsApp e que o indivíduo, de posse de algumas fotos intimas, fazia exigências sexuais e financeiras para não divulgar o material.

Em uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil, foi expedido junto ao Judiciário um mandado de busca e apreensão, para cumprimento em ocasião mais oportuna.

Nesta quarta-feira (16) a Polícia Militar compareceu na cidade de Camacho, local dos acontecimentos, juntamente com a guarnição da PM do local e cumpriu a ordem judicial. O suspeito seria um adolescente de 17 anos. Contudo, ele negou seu envolvimento nos crimes e disse que o número usado não pertencia a ele, que alguém estava utilizando sua foto no referido número se passando por ele, disponibilizando seu aparelho telefônico para constatação.

Não foi encontrado pelos policiais nada que revelasse seu envolvimento com a vítima.