Um jovem de 21 anos foi preso nessa terça-feira (21), em Manaus (AM), por suspeita de ter assassinado a ex-namorada, que estava grávida de sete meses.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação indica que o jovem cometido o feminicídio porque não queria ter um filho negro.

A vítima, Karine Sevalho Lima, era uma negra de 19 anos. Seu corpo foi encontrado no dia 26 de maio de 2022, com o rosto desfigurado, sinais de agressões e torturas, além de perfurações de arma branca pela região de todo o corpo.

As investigações indicaram que, quando Karine ficou grávida, o namorado dela, apontado como Victor de Souza Rocha, teria começado a importuná-la, exigindo que fizesse um aborto.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, o suspeito teria deixado claro para todos os amigos dela que jamais teria um filho com características negras. “No dia do crime, Karine teria ido encontro ao Victor, para informar que sua família tinha conhecimento de que ele seria o genitor do bebê e afirmar que não iria realizar o aborto. As investigações apontam que, neste momento, eles tiveram um desentendimento em razão do autor não ter aceitado o posicionamento da vítima, o que o levou a tirar a vida da gestante”, explicou o delegado.

Agora, o Ministério Público irá avaliar se o crime pode ser tipificado como feminicídio e por racismo.

Fonte: O Tempo