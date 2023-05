Um homem de 38 anos foi preso após quebrar vidros do quartel da Polícia Militar e de um veículo particular, na manhã deste domingo (28), em Poços de Caldas (MG). Conforme a PM, o suspeito estava em surto psicótico.

O caso aconteceu por volta das 10h30. Segundo a polícia, o homem em surto psicótico causou danos aos vidros de um anexo do posto da PM, utilizado como depósito.

Ainda de acordo com os militares, o suspeito também causou danos a um veículo particular que estava estacionado na via de acesso ao local.

O homem foi localizado na residência dele, preso e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico, devido ao estado de surto.

A PM disse que, depois, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil pare registro da ocorrência e para as demais providências legais.

