Um homem de 24 anos de idade foi preso, nesta terça-feira (9), por importunação sexual. Ele é suspeito de se masturbar diante de uma criança de aproximadamente 5 anos de idade, dentro de um ônibus coletivo, que liga a região de Venda Nova ao Centro de Belo Horizonte.

Foram os próprios usuários da lotação que acionaram a polícia. Para os militares, o suspeito não negou o crime e ainda pediu desculpas pelo ato.

De acordo com o subtenente Cleonardo, responsável pela ocorrência, ao perceberem que a criança estava assustada, os usuários do ônibus viram o suspeito com a genitália exposta se masturbando. O motorista foi alertado e o ônibus parou na avenida José Cândido da Silveira, em Venda Nova. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito.

“No momento do ato, o ônibus tinha, em sua maioria, mulheres como passageiras. Elas mesmas se juntaram e não deixaram o homem o homem desembarcar. Ele ainda alegou que é estudante de medicina. Muitas mulheres foram até a delegacia para prestar depoimento e garantir a prisão do suspeito“, disse o militar.

Fonte: O Tempo