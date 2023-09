Um homem de 32 anos foi preso após tentar matar uma mulher, de 25, a facadas, na manhã de domingo (24), em Campo Belo.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito teria encontrado com a mulher no bairro Eldorado. O destino seria o Porto dos Mendes, mas no trajeto houve a agressão por golpes de faca.

A polícia informou que a vítima foi encaminhada para atendimento hospitalar na UPA da cidade. Segundo o hospital, ela foi transferida depois para a Santa Casa.