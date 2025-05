Um homem foi preso com 864 quilos de maconha durante a noite desta quinta-feira (1°) em Formiga. A droga estava em um caminhão e foi apreendida durante uma operação das polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, o motorista do caminhão disse que não sabia quais produtos estavam sendo transportados. A droga, segundo a polícia, estava no compartimento de carga do veículo. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), em Belo Horizonte.

“A ação faz parte do esforço integrado das forças de segurança pública no combate ao tráfico de drogas em Minas Gerais”, afirmou a PRF. O caso seguirá sob investigação.

Fonte: O Tempo

Foto: divulgação PRF