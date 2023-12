Após rastreamento, policiais militares conseguiram prender dois indivíduos que participaram diretamente do homicídio de um homem de 29 anos no fim da noite dessa segunda-feira (11), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Arcos.

O suspeito tem 31 anos e o adolescente, 16 anos. Ambos são bastante conhecidos no meio policial. Um terceiro participante do crime, de 24 anos, encontra-se foragido.

Assim que chegaram ao local, os militares souberam por testemunhas que barulho de arrombamento do portão e gritos provenientes do interior da casa foram ouvidos.

No local, a vítima estava caída com diversos ferimentos pelo corpo, sendo constatado pela perícia técnica um disparo de arma de fogo na região do abdômen e várias perfurações de arma branca, nas costas e pescoço. Uma cápsula de munição calibre 32 foi recolhida no local.

Informações sobre três indivíduos encapuzados terem saído correndo do local também foram repassadas pelas testemunhas, bem como as características do carro no qual estavam, o que motivou ainda mais a ação policial na busca pelos envolvidos, que foram localizados e detidos no bairro Nova Morada 2.

O homem que está foragido também possui várias passagens pela polícia pelo cometimento de crimes, entre eles tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O rastreamento para localiza-lo prossegue.

Fonte: Polícia Militar