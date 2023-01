Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (5), após agredir física e sexualmente a namorada, de 19 anos, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Conforme denúncia feita pela própria vítima, ela era espancada e estuprada frequentemente pelo namorado.

Segundo a delegada Carolina Gonçalves Magalhães, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), e responsável pela investigação do caso, todas as apurações feitas pela Polícia Civil indicam que a vítima estava sendo agredida e ameaça de forma reiterada pelo namorado, que também a obrigava a manter relações sexuais sem o consentimento dela.

Segundo a delegada, a mulher compareceu à delegacia logo após ter sido agredida pelo homem, que tinha saído de casa para trabalhar. A equipe da DEAM se deslocou até o local de trabalho do homem, na região central de Juiz de Fora, e ele foi preso em flagrante.

A vítima foi encaminhada para a realização do exame de corpo de delito, que confirmou as lesões corporais. Após a formalização do flagrante na unidade policial, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da justiça.

Fonte: Itatiaia