Um homem foi preso em flagrante por matar a sua companheira e o filho dela com golpes de faca em uma fazenda, na região dos Araras, na noite dessa sexta-feira (20), em Piumhi.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime tentou fugir após o homicídio para a cidade de São Roque de Minas, mas foi detido logo em seguida.

Ainda de acordo com a PM, o casal teria discutido durante o dia e o filho da mulher foi chamado por terceiros para controlar a discussão. Ao chegar no local, o homem, que não teve a idade divulgada desferiu golpes de faca no enteado.

A mãe, na tentativa de salvar o filho, também foi golpeada pelo companheiro. Ambos morreram no local.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e é aguardada para realizar os trabalhos de praxe e liberar os corpos.

Fonte: 104 FM