A Polícia Civil cumpriu um mandato de prisão temporária e de busca e apreensão, nesta terça-feira (2) contra um homem de 31 anos suspeito de colocar sonífero na bebida de uma mulher para estuprá-lá. O objetivo do suspeito era deixar a vítima vulnerável para facilitar o crime.

O estupro ocorreu em Nanuque, no Vale do Mucuri. “De acordo com as investigações, o suspeito e a vítima se conheceram em uma festa no município e, em determinado momento, o homem ofereceu bebida alcoólica contendo substância sonífera à mulher, para reduzir a capacidade física e psíquica da vítima. Em seguida, o investigado convidou a mulher para saírem para outro local”, explicou a Polícia Civil.

A vítima contou para a Polícia Civil que começou a se sentir sonolenta e teve tonturas com dificuldade para se manter em pé. O homem se aproveitou da situação e praticou sexo sem o consentimento dela. A vítima disse que não conseguia oferecer resistência.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: O Tempo