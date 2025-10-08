Na noite da última segunda-feira (6), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 25 anos suspeito de tráfico de drogas em Bambuí.

Durante patrulhamento, os militares abordaram o indivíduo e encontraram com ele dez buchas de cocaína. Ao ser questionado, o suspeito confessou que pretendia vender a droga e revelou o nome do destinatário. Ele também indicou que havia mais entorpecentes escondidos.

Com base nas informações, os policiais realizaram buscas adicionais e localizaram outras seis buchas de cocaína, um invólucro com uma quantidade significativa da substância ainda não fracionada e R$ 1.200 em espécie, valor que seria proveniente da atividade criminosa.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Formiga, juntamente com todo o material apreendido.

A Polícia Militar destacou que a ação reforça o compromisso da corporação com a segurança da comunidade e o combate ao tráfico de drogas, contribuindo para a manutenção da ordem pública e da paz social.

Com informações da PMMG