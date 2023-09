Um homem de 59 anos foi preso suspeito de abusar do sobrinho, de 8 anos, em Pouso Alto, região sul de Minas. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (4), após três meses de investigações.

Foram apreendidos um notebook e três pen drives contendo 232 arquivos com imagens feitas pelo suspeito, de acordo com a Polícia Civil.

Os vídeos mostram o homem utilizando doces e brinquedos para atrair a atenção da criança, posicionando-a, assim, ainda que vestida, com as partes íntimas focadas na câmera.

O suspeito aparece em frente a câmera no início e no fim de quase todos os vídeos. Ao mudar a posição do aparelho de filmagem, para enquadrar a criança na tela, também é possível vê-lo. Os vídeos variam de segundos a até cinco minutos.