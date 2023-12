Um homem de 35 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente das próprias primas e enteadas em Santa Maria do Suaçuí, na Região do Vale do Rio Doce. Investigações apontam para três vítimas, todas com 14 anos de idade.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi detido em cumprimento de mandado de prisão preventiva. As investigações tiveram início em novembro deste ano, após o Conselho Tutelar reportar aos policiais que duas adolescentes estavam sendo abusadas sexualmente pelo suspeito.

Durante as apurações, foram realizadas oitivas do investigado, de testemunhas e das vítimas. A oitiva das adolescentes foi realizada juntamente com profissionais da área da psicologia.

Após a confirmação da existência de indícios suficientes de autoria e prova dos crimes, a autoridade policial representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito.

O homem foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Hoje em Dia