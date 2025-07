O ex-companheiro de Alessandra de Jesus Araújo, de 29 anos, foi preso suspeito de matá-la a tiros em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem, de 44 anos, foi detido nesta quinta-feira (31) no bairro Glória, na região Noroeste da capital, por policiais militares com apoio da Polícia Civil.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (30), na rua das Bandeiras, no bairro Santa Clara 2. Após ser baleada, Alessandra teve o corpo jogado em um barranco, e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para fazer a remoção.

De acordo com familiares e amigos, a jovem vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro, que tem passagens pela polícia e estava em liberdade por meio da saída temporária, a chamada “saidinha”.

“Ele não aceitava o fim do relacionamento. Brigava com ela, batia. Ela chegou a me pedir ajuda para sair desse sofrimento. A gente só quer justiça. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém”, disse à Itatiaia o padrasto da vítima, Genivaldo Ananias da Silva.

Alessandra deixa um filho de 8 anos. “Essa tristeza chocou o bairro. As amigas dela estão arrasadas. Recebi a notícia dentro do ônibus e fiquei pálido. Ela era uma moça trabalhadora, guerreira, sempre pronta a ajudar”, lamentou.

Fonte: Renato Rios Neto , Larissa Ricci-Itatiaia