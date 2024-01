Um empresário foi morto na madrugada dessa quinta-feira (4) no interior de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o assassinato de Marcelo Ribeiro Frogeri, de 55 anos, teria tido cunho sexual. O suspeito, um jovem de 20 anos, foi preso em uma estrada vicinal, próximo a Elói Mendes.

O empresário foi encontrado morto com sinais de violência dentro do seu carro, no banco do motorista, na avenida Ayrton Senna. Ele tinha cortes no pescoço e sinais de agressão. Além disso, a vítima estava sem sapatos e com a calça abaixada além dos joelhos. O carro estava parado no meio da avenida.

Ao ser preso, o suspeito confessou o crime. Ele contou que conheceu o empresário pela internet. Os dois marcaram um encontro e, na noite anterior, se encontraram para consumir drogas e bebidas alcóolicas.