O mexicano Ángel Medina (44 anos) é de origem humilde e estava passando pelo pior momento de sua vida: o homem havia perdido o seu filho e, pouco tempo depois, também o seu emprego, se encontrando em uma difícil situação econômica e emocional.

Sem recursos, faltava dinheiro para as necessidades básicas o que obrigou Ángel a reagir. Mesmo com o desejo de encontrar uma nova oportunidade de trabalho, o homem não tinha dinheiro para o ônibus ou até mesmo para imprimir seu currículo.

Desesperado e com um pouco de vergonha, o mexicano agiu da única forma que encontrou e passou a pendurar folhas de papel com seu currículo (escritas à mão) por todos os postes da cidade. O homem preencheu o seu nome, telefone e as coisas que sabia fazer. Àngel explicou que as folhas estavam escritas à mão porque ele não tinha dinheiro para realizar tantas impressões.

Felizmente existem pessoas de bom coração neste mundo e as folhas chamaram a atenção dos vizinhos de Ángel, que se sensibilizaram pela situação. Através da mobilização da comunidade a história chegou as mídias sociais e aos jornais.

Toda essa repercussão garantiu ao homem 30 ofertas de emprego e Ángel pôde escolher o que achava mais conveniente. Ele optou por atender em um negócio local em Guadalajara. Após tanto sofrimento, o mexicano deixou uma mensagem de esperança para todas as pessoas que passam por momentos difíceis.

“As pessoas pensam que as coisas só vão piorar, mas a verdade é que não é isso. Às vezes as coisas andam mal, mas depois vem as coisas boas, assim aconteceu comigo“, finalizou Ángel.

