Nesta quarta-feira (23), a Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro recebeu chamado para atendimento de um acidente com uma empilhadeira, próximo à um posto de combustível, na BR-262, altura do km 444, em Nova Serrana.

No local, a equipe de Unidade de Suporte Básico (USB) de Nova Serrana atuou em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

A vítima, um homem de 54 anos, estava consciente, queixava-se de dor torácica e apresentava redução de força muscular nas pernas. Durante o atendimento, ele relatou que o veículo perdeu os freios e caiu em um barranco de aproximadamente 15 metros.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, imobilização padrão, foi medicado conforme orientação médica, e encaminhado ao Hospital São José, em Nova Serrana.

Fonte: SAMU