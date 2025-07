A Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro recebeu um chamado às 20h30 dessa sexta-feira (25) para atendimento a uma queda de motocicleta na rua Goiás, no bairro Santo Antônio, em Divinópolis.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis prestou atendimento a um homem de 25 anos. Ele estava consciente, com queixa de dor no joelho esquerdo e leve dor lombar no lado esquerdo.

Após receber os primeiros cuidados e imobilização padrão, a vítima foi encaminhada para a UPA de Divinópolis.

Fonte: SAMU