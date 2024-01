Um homem foi preso após furtar viatura da Polícia Militar em Leopoldina, na Zona da Mata mineira, nessa quarta-feira (10). O suspeito chegou a tentar abastecer o veículo em um posto e só foi preso cerca de três horas depois, a mais de 30 quilômetros de distância de onde furtou a viatura.

O veículo oficial da PMMG estava sendo lavado em um posto em Leopoldina. O suspeito, em um suposto surto, fingiu ser o motorista da polícia e enganou o frentista do posto, que acabou entregando a chave do carro para o homem. Quando os policiais voltaram ao posto, perceberam que o veículo já não estava mais no local.

Após cerca de três horas de buscas, que contaram com o apoio do helicóptero Pegasus da PMMG, a viatura e o suspeito foram encontrados em Recreio, cidade a mais de 30 quilômetros de Leopoldina. Momentos antes de ser preso, o autor foi flagrado por câmeras de segurança tentando abastecer a viatura em um posto de combustíveis.