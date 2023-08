Na noite desse domingo (6), um motorista de 46 anos morreu em um acidente registrado na altura do km 7 da MG-252, em São Gonçalo do Pará.

O carro que ele conduzia caiu em uma ribanceira. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A causa do acidente não foi informada.

De acordo com a PMRv, foi feito rastreamento no local no intuito de localizar mais alguma vítima, mas não foi encontrada outra pessoa.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Betim.