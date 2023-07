Um homem morreu atropelado na noite dessa quarta-feira (5) na MG-344, em Cássia (MG). O acidente aconteceu na altura do km 60.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de 58 anos disse que seguia sentido Delfinópolis quando se deparou com dois pedestres, pai e filho, caminhando em zig zag no meio da pista.

O condutor contou aos policiais que não conseguiu desviar e atropelou um dos pedestres. Segundo a PMR, o motorista parou e acionou o socorro.

O pai da vítima contou aos militares que o filho fazia uso constante de bebidas alcoólicas. Ele fez o teste do bafômetro, mas deu negativo.

Thales Silva de Oliveira de 37 anos morreu no local.

Fonte: G1 Sul de Minas