Um homem, de 55 anos, morreu na tarde deste domingo (1º), em um acidente na altura do km 492 da BR-354, em Formiga.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo VW/Amarok, conduzido pela vítima, seguia de Formiga para Arcos, momento em que ao efetuar uma curva, o homem perdeu o controle direcional do veículo, que caiu em um abismo, cerca de 600 metros abaixo da referida via.

A perícia compareceu no local e, após os trabalhos, o corpo foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e repassado para a Funerária do Helinho de Formiga.

No veículo ainda estavam três adolescentes, dois de 16 anos e um de 15 anos, que foram encaminhados para a UPA de Formiga por uma equipe do Samu.