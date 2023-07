Um homem foi a uma loja de venda de carros, pediu para fazer o test drive em um automóvel e fugiu com o veículo nessa segunda-feira (24), em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Nenhum documento de identidade teria sido solicitado a ele antes do ocorrido.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a proprietária do estabelecimento contou que há cerca de uma semana o homem havia ido ao local procurando o veículo para comprar.

Nessa segunda-feira, ele retornou à loja e pediu para fazer o test drive. A vendedora o acompanhou durante o trajeto. Porém, em determinado momento, o homem pediu um celular emprestado. Ela desceu do automóvel para pegar o telefone, e o suspeito fugiu com o carro.

Câmeras de segurança filmaram a ação do homem. Ele não havia sido encontrado até a publicação desta matéria.