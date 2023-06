O traficante Douglas de Azevedo Carvalho, conhecido como “Mancha”, foi preso pela polícia mineira, em um sítio em Mateus Leme, na noite desse domingo (04). Ele era procurando internacionalmente por suspeita de traficar drogas para o exterior. O homem foi levado para a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

“Mancha” era o responsável pelo envio de cocaína para a Europa dentro de um carregamento de açaí. A droga enviada por ele, a partir do Pará, foi flagrada no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Desde então, havia um pedido de prisão emitido pela Justiça do Pará, além de alerta expedido pela Interpol, a polícia internacional.

A descoberta do paradeiro de “Mancha” foi feita pelo serviço de inteligência das polícias Civil e Militar de Minas. Segundo os policiais, com a chegada ao sítio, ele tentou se esconder debaixo da cama de um dos quartos, mas acabou descoberto. No local foi apreendido um revólver calibre 38.

Fonte: Estado de Minas