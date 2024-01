A Justiça condenou, nessa quinta-feira (18), o homem acusado de tentar matar a sogra e ainda beber o sangue de um gato na frente do filho de 1 ano e 7 meses no bairro Vila Pinho, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele foi julgado pelo Tribunal do Júri de Belo Horizonte.

O juiz Thiago Grazziane Gandra reconheceu as acusações de tentativa de homicídio quadruplamente qualificado, ameaça, maus-tratos a animal qualificado e majorado, além de coação no curso do processo. A acusação do crime de incêndio não foi considerada.

O acusado foi condenado, no total, a 15 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de um mês de detenção e 103 dias-multa. A pena será cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Relembre o caso

O suspeito morava na mesma casa de sua ex, filho e sogra, no bairro Vila Pinho. No dia 10 de setembro de 2022, o suspeito e a sogra discutiram, já que a mulher não aceitava o fato do genro pegar itens da casa para trocá-los por droga.

A mulher deixou o imóvel e foi seguida pelo genro, que a alcançou e desferiu golpes de facão em sua cabeça e na mão direita, causando profundos cortes e lesões. A acusação descreve também o fato de que o homem cortou a cabeça de um gato, na presença de seu filho, bebendo o sangue do animal.

Dias depois, o suspeito ateou fogo na residência e disse à sogra que ele retornaria para “beber seu sangue e da sua filha”. “Você duvida que vou aí, agora? Você não vai ficar com a Luiza. Eu vou tirá-la de perto de você, a levarei para longe e a matarei. Tudo isso que aconteceu, não vai dar nada para mim”, disse ele, segundo o inquérito.

Fonte: Itatiaia