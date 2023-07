Um japonês que gastou R$ 75 mil em uma fantasia de cachorro compartilhou com seus seguidores sua primeira caminhada na rua com o adereço. Em maio de 2022, ele mostrou o resultado final da roupa que o transformou em um cão da raça Collie.

Em seu canal do YouTube ‘Eu quero ser um animal’, Toco publicou dois vídeos em que é visto pela primeira vez sendo levado para passear na coleira. Nas gravações, o amante dos cães é visto farejando outros cachorros em um parque e, na sequência, rola no chão.

Toko-san se apresentou como o Collie em abril, quando estreou seu canal no YouTube. Lá, ele já publicou diversos vídeos. Nas imagens, ele reproduz ações do animal e aparece brincando com sua pelúcia ou uma bolinha e, também, dá a patinha.

Segundo o jornal Daily Mail, Toko encomendou a fantasia de uma agência chamada Zeppet. A peça demorou 40 dias para ficar pronta. A empresa costuma produzir fantasias para filmes e propagandas comerciais na TV.