Um trilheiro, de 37 anos, morreu terça-feira (16), enquanto fazia trilha de motocross para Aparecida do Norte, em São Paulo. O homem sofreu um mal súbito próximo a comunidade rural de Fagundes em Santo Antônio do Amparo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas (CBMMG), a vítima passal mal em uma área de difícil acesso usada para trilhas de motocicleta.

Ao chegar ao local, a equipe de Busca e Salvamento (GUBM) encontrou a Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e vários familiares da vítima.

Morador guiou os bombeiros

Um morador local guiou os bombeiros por um caminho mais acessível até o ponto onde a vítima se encontrava.

Caminhando cerca de 2,5 km na trilha, por volta das 20h40, os bombeiros, então, localizaram a vítima. Quando a equipe chegou, a vítima já estava sem vida.

Conforme apurado, o homem e o solicitante participavam de uma trilha de motocross em direção à cidade de Aparecida do Norte, acompanhados por aproximadamente 20 trilheiros.

Trilheiro liderava

A vítima e o solicitante lideravam a abertura da trilha, utilizando ferramentas para facilitar o caminho dos demais. No momento que a vítima passou mal, apenas os dois estavam na trilha.

Na região dos Fagundes, em Santo Antônio do Amparo, o homem relatou dor no peito e taquicardia antes de desmaiar, sem recuperar a consciência.

Seis militares e duas viaturas de busca e salvamento atuaram para a operação de recuperação do corpo, com apoio da Sede do 10º Batalhão de Bombeiros Militar em Divinópolis.

A equipe efetuou a remoção do corpo para uma área acessível, entregando-o aos cuidados da funerária local.

Fonte: Portal Gerais