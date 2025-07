Um crime de arrombamento e furto de carro em Contagem, no bairro Eldorado, na última terça-feira (15), chamou atenção pela cara de pau do suspeito. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um homem chega na Travessia A-1, esquina com a rua Courupita, às 19h12, vestindo um moletom nas cores vermelha e preta, e começa a mexer no veículo, tentando arrombar a maçaneta.

Seis minutos depois, o suspeito aparece sem o moletom, usando uma camiseta regata verde, enquanto continua mexendo na maçaneta do carro, um Ford Ka prata.

Às 19h35, as imagens mostram o homem com uma blusa preta quebrando e retirando o vidro dianteiro do lado direito do carro, sendo possível ouvir o barulho da ação. Logo em seguida, ele entra no carro, faz a limpa e quatro minutos depois vai embora carregando diversas sacolas de supermercado.

Moradora do bairro JK, em Contagem, de 23 anos, contou ao Super Notícia que estava com uma amiga e estacionaram o carro na rua, por volta das 19h, para irem treinar em uma academia de Crossfit. A estudante de medicina veterinária disse que ao retornar para ir embora, se deparou com o que tinha acontecido.

“É muito difícil ter vaga para estacionar perto da academia, aí a gente deixa na rua de trás. Todos os dias eu paro lá. Quando eu vi de longe, achei que tivesse deixado o vidro aberto, mas quando me aproximei, vi que tinham quebrado e também arrombado a maçaneta. Ele levou todas as compras que eu tinha feito e uma cesta básica que minha amiga tinha recebido no trabalho”, detalha.

A jovem falou que sempre deixou o carro neste local por ser bastante movimentado, com muitos carros e pedestres, conforme é possível ver nas imagens de segurança. Agora, ela terá que arcar com o prejuízo para consertar o veículo, mas apesar do susto, ela tenta levar a situação com leveza.

“Quando eu conto o que aconteceu, a cara de pau dele levar as compras, meus amigos dizem que ele fez o supermercado da semana com as coisas que pegou no meu carro. Até um patê de frango que fiz para minha amiga ele pegou. Agora vai poder comer junto com o pão de forma que eu tinha comprado“, brinca.

Dois crimes

O carro de Isadora não foi o único alvo do suspeito na noite de terça-feira. Após contactar a Polícia Militar e sair do local para ir em direção à delegacia, a jovem avistou três mulheres ao lado de um veículo. Uma delas estava no telefone e aparentava muito nervosismo. Ao se aproximar e perguntar o que tinha acontecido, a estudante de medicina veterinária ficou sabendo que elas também tinham sido vítimas.

“No caso dela, o suspeito conseguiu pegar dinheiro e cartões. Ele tentou fazer compras pelo cartão, mas a menina conseguiu bloquear. Conversamos com uma moça em um salão de beleza da região e ela falou que esse tipo de crime é normal, que já viu várias vezes”, concluiu Isadora.

Policiamento

Procurado pela reportagem do Super Notícia, o Major Sassada, comandante da 26ª Companhia da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), do 39º BPM, em Contagem, afirmou que a PMMG segue fazendo patrulhamento ostensivo para o combate deste tipo de crime na região, mas que, segundo os registros da corporação, não há uma concentração de delitos deste tipo no local.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esclareceu que as investigações estão em andamento, visando apurar autoria e circunstâncias do ocorrido. Além disso, ressaltou que todas as diligências para o esclarecimento dos fatos estão sendo realizadas.

