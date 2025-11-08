Até o início da tarde deste sábado (8), hospitais da região central do Paraná haviam atendido 750 pessoas feridas após a passagem de um tornado pelo estado. A tragédia já deixou ao menos seis mortos — cinco em Rio Bonito do Iguaçu e um em Guarapuava.

Estragos e mobilização

Rio Bonito do Iguaçu foi o município mais atingido, com cerca de 90% dos edifícios danificados pela forte ventania. O impacto mobilizou equipes de saúde e de resgate em várias cidades da região. Além das unidades hospitalares de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para prestar socorro aos feridos.

O atendimento inicial das vítimas ocorre em duas unidades hospitalares, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e uma faculdade de Laranjeiras do Sul. Pacientes com quadros mais graves estão sendo transferidos para o Hospital Universitário de Cascavel e o Hospital Regional de Guarapuava.

Atendimentos e estrutura médica

Um dos hospitais de Laranjeiras do Sul já realizou 448 atendimentos, incluindo três cirurgias ortopédicas e uma geral. Desse total, 52 pacientes precisaram ser transferidos para hospitais de maior porte. A outra unidade hospitalar da cidade contabilizou 136 atendimentos, entre eles de crianças e gestantes, e efetuou cinco procedimentos cirúrgicos.

Na UBS local, 125 pessoas receberam atendimento, enquanto outros 18 feridos foram socorridos na faculdade. O Samu prestou assistência a 48 vítimas, em serviços que incluíram atendimentos primários, transferências e regulação.

Vítimas e buscas

Entre os seis mortos confirmados, cinco são de Rio Bonito do Iguaçu — três homens de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres de 14 e 47 anos. Em Guarapuava, a vítima é um homem de 53 anos, morador da área rural.

O governo do estado confirmou ainda o desaparecimento de uma pessoa. Equipes de resgate continuam recebendo informações de familiares, e o número de desaparecidos pode aumentar. Mais de 50 bombeiros atuam nas buscas e no atendimento às vítimas.

O tornado que atingiu o centro do Paraná deixou um rastro de destruição, com centenas de feridos e perdas irreparáveis. Enquanto os hospitais seguem sobrecarregados, as equipes de emergência trabalham para localizar desaparecidos e garantir atendimento às vítimas, em meio a um dos eventos climáticos mais devastadores já registrados na região.

