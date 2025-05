O atacante Hulk seguirá como desfalque no Atlético. Suspenso do jogo desta segunda-feira (5) contra o Juventude, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 também será ausência no duelo de quinta (8), contra o Deportes Iquique-CHI, pela Copa Sul-Americana.

Hulk seguirá em Belo Horizonte, onde fará trabalhos específicos de fortalecimento muscular ao longo da semana. Nesse cenário, é esperado que ele seja novidade no jogo de domingo (11), contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Essa partida, por sinal, deve marcar o retorno do Galo à Arena MRV após instalação do gramado sintético no estádio.

Sem Hulk, outro atacante será reforço

Apesar da ausência de Hulk, o técnico Cuca vai ganhar outra opção para o ataque na partida contra o Deportes Iquique. Júnior Santos, que não está relacionado para o duelo contra o Juventude, em Caxias do Sul, vai se encontrar com a delegação no Sul do país ainda na noite desta segunda. Ele vem se recuperando de lesão muscular e iniciou transição nos últimos dias.

Após a partida, o elenco atleticano vai para Porto Alegre. Nesta terça-feira (6), eles seguem viagem ao Chile, já com a presença do camisa 37.

No Brasileirão, o Atlético soma 6 pontos e está em 17º na classificação, com chances de subir mais de cinco posições em caso de vitória sobre o Juventude. Já na Sul-Americana, o Galo soma 5 pontos e é líder do grupo, empatado com o Caracas-VEN.

Fonte: Cláudio Rezende , Lucas Sanches-Itatiaia