No último sábado, (30), a Polícia Militar (PM) foi chamada para atender a um caso de atropelamento na rua Munduri, em Piumhi.

Uma mulher de 63 anos foi atingida por um veículo enquanto retornava para casa após colocar o lixo na rua Dom Pedro II.

Quando os policiais chegaram, a vítima já estava sendo socorrida pelo SAMU e foi levada ao pronto-socorro.

Segundo informações da filha da idosa, ela encontrou a mãe ferida e amparada por um homem desconhecido perto do portão de casa. Esse homem, que auxiliou a idosa, a deixou na residência e partiu em um carro Fiat/Pálio Weekend prata, sem ser identificado.

A vítima relatou à polícia que foi atingida por um veículo que trafegava pela rua Dom Pedro II e fez uma conversão repentina para a rua Munduri. Ela sofreu lesões na face, com suspeita de fratura no nariz, e escoriações na perna, necessitando de atendimento médico no hospital.

Até o momento, o veículo envolvido no atropelamento não foi localizado.

Fonte: 104 FM