Um almoço entre mãe e filho terminou de forma trágica na tarde dessa sexta-feira (27), depois que a idosa de 82 anos se engasgou com a comida e acabou morrendo no BH Shopping, localizado no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vítima recebeu todo atendimento no centro de compras, mas, infelizmente, não resistiu e teve o óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar (PM) foi acionada até o shopping por volta das 14h50 pelos seguranças do local, que fica às margens da BR-356, na saída para o Rio de Janeiro. Segundo o chefe dos seguranças, a senhora almoçava em um dos restaurantes do local, junto do filho, que não teve a idade divulgada, quando se sentiu mal e acabou engasgando com o alimento.

O filho pediu ajuda e a vítima imediatamente foi atendida pelos bombeiros civis do local, que a encaminharam até o ambulatório para serem prestados os primeiros socorros. Um médico de uma empresa também foi acionado pelo BH Shopping e prestaram atendimentos médicos até a chegada da ambulância do Samu.

Apesar dos esforços dos socorristas, infelizmente o médico acabou constatando a morte da idosa por mal súbito seguido de parada cardiorrespiratória. Por se tratar de uma morte possivemente natural, a idosa foi transportada pelo Samu até o Hospital Odilon Behrens.

Procurado por O TEMPO, o BH Shopping disse, por nota, que “lamenta profundamente” o ocorrido e que “se solidariza com os familiares e amigos“. “Informa, ainda, que prestou todas as medidas de socorro à vítima“, finalizou o estabelecimento.

Fonte: O Tempo