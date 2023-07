Uma idosa de 68 anos morreu e o marido, de 73, ficou ferido em um acidente de carro na noite dessa quinta-feira (6), na rodovia estadual MGC-259, em Gouveia, na Região Central de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal seguia sentido Diamantina quando o carro bateu contra uma árvore.

O homem, que era o condutor do veículo, foi resgatado consciente, com escoriações e trauma de tórax. Ele foi retirado de dentro do carro pelos militares e levado para o Hospital Imaculada Conceição, na cidade de Curvelo.

A mulher foi encontrada pelos bombeiros já sem vida, com o corpo preso às ferragens.

O local foi sinalizado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e isolado até a chegada da perícia da Polícia Civil. O corpo da idosa foi liberado para o Instituto Médico Legal de Curvelo.

Fonte: Estado de Minas