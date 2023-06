A Polícia Civil (PCMG) conseguiu recuperar R$ 12 mil de uma idosa de 74 anos que teve o dinheiro roubado por duas mulheres que se passaram por agentes do governo em Belo Horizonte.

As suspeitas prometiam criar um cadastro social para a vítima, que daria direito ao vale gás. Uma das criminosas, uma mulher de 34 anos, foi identificada e indiciada por furto mediante fraude.

As investigações da 2º delegacia de Polícia Civil em Venda Nova, descobriram que uma das suspeitas pediu para usar o banheiro e, aproveitando-se de uma distração da vítima, revirou o quarto da idosa, localizou e pegou a economia que ela guardou com o marido por cerca de dez anos. O dinheiro seria usado para reformar a casa do casal.

Segundo a PCMG, os investigadores conseguiram localizar o veículo utilizado pela dupla, que era do pai da investigada, e recuperaram o dinheiro.

As investigações continuam e buscam agora qualificar a segunda suspeita de participar do crime.

Fonte: Hoje em Dia