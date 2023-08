A Central de Regulação do SAMU Centro-Oeste recebeu chamado às 10h09 deste domingo (20), para atendimento de um acidente com uma carreta, na BR 354, entre Campo Belo e Candeias.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Campo Belo fez o atendimento de um homem, de 60 anos. Estava consciente, queixando dor em edema e escoriações do lado direito do abdômen, dor na perna direita, e dor e escoriações no braço direito.

Recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Campo Belo.