Um mineiro amansador de animais que poderia ter figurado como uma das pessoas mais velhas do mundo nos livro de recordes, morreu aos 127 anos, em Pedra Bonita, na Zona da Mata, na sexta-feira (27). O velório ocorre neste sábado (28).

De acordo com o Cartório Silva, único na cidade de pouco mais de 7 mil habitantes, José Paulino Gomes faleceu uma semana antes de completar 128. Registros apontam que Gomes nasceu no dia 4 de agosto de 1895. Ele se casou em 1917, aos 22 anos.

De acordo com familiares, seu José era amansador de animais e, até quatro anos atrás, ele ainda andava a cavalo. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos, possivelmente devido à idade.

A idade avançada era assunto na cidade, e até a família tinha dúvidas da real idade do amansador de animais. Em entrevista para o G1, a neta de Gomes contou que procuraram o cartório da cidade para chegarem ao número correto.

“No interior aqui, geralmente, as pessoas são registradas quando já estavam mais velhas. Tem vários casos com a documentação errada. Mas a documentação dele foi abaixo do que ele tinha. Tem uma senhora aqui perto com 98 anos. Ela fala que conhecia ele quando ele já era um rapazinho. Foi quando a gente teve a curiosidade de confirmar a idade e procurou o cartório para saber qual era a certa. Com certeza mais de 100 anos ele tinha, pelo menos 110. Agora a gente precisa saber como vai ficar na certidão de óbito“, disse a neta Eliane Ferreira.

Segundo ela, ele era muito humilde, gostava de coisas da fazenda e não dispensava um aguardente. “Ele era muito simples, muito humilde. O diferencial dele é que não gostava de nada industrializado, só coisa de interior, natural. Criava galinha, criava porco… A comida dele era toda daqui mesmo, tinha que ser plantada ou criada aqui. E sempre gostou de tomar uma pinguinha“, contou Eliane.

O sepultamento de Gomes acontecerá na tarde deste sábado, no cemitério Córrego dos Fialhos, na zona rural da cidade. Ele deixa sete filhos, 25 netos, 42 bisnetos e 11 trinetos.

Recorde mundial

O site do livro de Recordes Guinness aponta que o ser humano mais velho do mundo atualmente é uma mulher, María Branyas Morera, de 115 anos. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas vive na Espanha, e se tornou a pessoa mais idosa do mundo após a morte da freira francesa, Lucile Randon, em janeiro deste ano, aos 118 anos. Para entrar no livro dos recordes, a instituição exige verificações e testes.

Fonte: Hoje em Dia