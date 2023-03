Um idoso, de 60 anos, morreu afogado nesse domingo (5), na Usina do Gafanhoto, em Divinópolis (MG).

O corpo da vítima foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (6) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

De acordo com o órgão, uma testemunha relatou que o homem estava nadando quando submergiu e não retornou à superfície.

“Os trabalhos de busca foram iniciados tão logo os militares chegaram no local. A equipe permaneceu na busca até que se tornasse inviável pela visibilidade no período noturno. Tão logo, as buscas retomaram no nascer do sol o homem foi localizado pela equipe de mergulhadores às 12h25”, informaram os bombeiros.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O corpo seria liberado após a conclusão dos trabalhos da equipe.

Fonte: Portal Gerais