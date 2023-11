Um incêndio atingiu uma casa com grande acúmulo de lixo na manhã desse sábado (25) em Cambuí (MG). A estrutura do local ficou comprometida e, conforme a Defesa Civil, o imóvel precisará ser demolido.

Ainda conforme a Defesa Civil, o proprietário da local mora em outra casa e utiliza o espaço, que fica localizado no bairro Santo Expedito, para acumular objetos.

O local teria passado por uma limpeza recentemente, mas o dono teria voltado a acumular bagunças no local, informou a Defesa Civil de Cambuí.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas chegaram a mais de cinco metros de altura e comprometeram a estrutura do imóvel. Conforme a Defesa Civil, é preciso que ele seja demolido por apresentar risco de queda, mas o prazo para a demolição não foi informado.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto pelas equipes sem atingir outras casas e não há informações se o incêndio é de origem criminosa. Segundo os militares, as causas que motivaram o início do fogo estão sendo investigadas.

