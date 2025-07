Na tarde deste sábado, a Guarnição de Bombeiros Militar (GUBM) da 2ª Ala Operacional do Posto Avançado de Campo Belo foi acionada via Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM) do 10º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) para atendimento de uma ocorrência de incêndio em vegetação, localizado em lote vago situado no Residencial Ecoville.

No local, foi identificado um lote totalmente consumido pelas chamas, apresentando ainda focos isolados de incêndio. Além disso, dois lotes adjacentes estavam parcialmente queimados, com linhas de fogo distintas avançando em múltiplas direções, representando risco à vegetação remanescente e às construções próximas.

Diante da situação, a GUBM, devidamente paramentada com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) inerentes à atividade, iniciou os procedimentos de combate utilizando abafadores manuais e aplicando a estratégia de contenção lateral, concentrando esforços em pontos críticos onde a propagação do fogo se mostrava mais intensa.

Finalizadas as ações, com a extinção dos focos residuais e verificação completa da área atingida, a guarnição realizou o deslocamento de retorno ao Ponto Zero, sem registros de intercorrências adicionais.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça à comunidade a importância de evitar queimadas em lotes urbanos ou áreas abertas, especialmente durante períodos de estiagem. Além dos riscos à saúde pública e à infraestrutura local, esse tipo de ocorrência compromete recursos operacionais e pode se propagar com grande rapidez.

Fonte: CBMMG