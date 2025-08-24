Na noite de sábado (23), por volta das 21h25, uma residência localizada no bairro Vila Nirmatelle, em Formiga, foi atingida por um incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar da 4ª Companhia de Formiga foi acionado para controlar as chamas.

Ao chegar ao local, os militares constataram que vizinhos já haviam iniciado o combate utilizando uma mangueira de jardim. As chamas atingiam principalmente um quarto voltado para a garagem, e os moradores da vizinhança conseguiram acessar o cômodo após abrir a janela.

A primeira medida adotada pela equipe dos Bombeiros foi desligar a energia elétrica do imóvel. Em seguida, foi montada uma linha direta para combate às chamas, que já haviam consumido móveis e utensílios pessoais. Os militares também abriram janelas e portas, facilitando a ventilação do espaço e a dissipação da fumaça, além de reduzir o calor dentro da residência.

O morador não estava em casa no momento do incêndio, e não houve vítimas. Durante a ocorrência, os Bombeiros constataram rachaduras na estrutura do imóvel. As causas do fogo não puderam ser identificadas.

Fonte e fotos: CBMMG