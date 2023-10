O formiguense Lucas Teixeira, filho do engenheiro e ex-presidente do FEC, Olemar Teixeira dos Santos, e da professora e ex-secretária municipal de Educação, Vera Lúcia Alves Teixeira, escapou de um incêndio em casa nos Estados Unidos. As informações são do jornal ‘O Pergaminho’.

Segundo o portal “Seacoastonline”, o incêndio ocorreu na semana passada, no dia 9 de outubro, e destruiu a casa de praia onde estava Lucas, na cidade de Hampton, no estado de New Hampshire, a leste dos Estados Unidos. “O único ocupante do local, que é o formiguense, escapou ileso das chamas do fogo porque foi alertado por um vizinho. Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas o ocorrido está sendo investigado. O que se sabe é que o fogo começou nos fundos e no sótão da residência. O prejuízo material chega a 75 mil dólares. As outras casas não foram afetadas”, diz a publicação.

Lucas tem 36 anos. De acordo com sua mãe, Vera, ele mora há 6 anos nos Estados Unidos e está estudando.

Fonte: O Pergaminho