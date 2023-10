Um incêndio registrado na manhã deste sábado (7), em uma indústria farmacêutica em Lagoa da Prata foi a causa de intoxicação em funcionários.

Ao todo, 22 pessoas foram avaliadas, todas conscientes e estáveis. Oito homens foram encaminhados para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Os bombeiros foram acionados através da central de atendimento de emergências 193, para combater um incêndio em uma indústria farmacêutica.

Os militares do Posto Avançado de Arcos encontraram duas estufas de manejo de materiais usados para a produção da fábrica com cerca de 225m2 de área no total, danificadas por um princípio de incêndio. As chamas foram debeladas por brigadistas da empresa.

Os militares eliminaram o risco de um novo incêndio e realizaram a retirada da fumaça com uso de exaustores. A fumaça proveniente do incêndio adentrou o sistema de distribuição de ar da fábrica, espalhando por outros setores do local.

O atendimento às pessoas expostas a fumaça foi realizado pelo Samu. O local possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e possui medidas de segurança previstas no projeto.

