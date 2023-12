O Natal e o Ano Novo deveriam ser momentos felizes e de união, afinal somos animais sociais, mas muita gente vive um aumento acentuado de depressão e ansiedade, uma infelicidade interior e difícil, conforme relatou a University College London (UCL) e foi divulgado na Patient UK nos últimos dias.

A maioria das pessoas participa das celebrações e rituais anuais de Natal e Ano Novo, que incluem a reflexão sobre o ano que passa e o que chega e a tomada de resoluções para o futuro. Embora essa tradição possa ser agradável, há muitas razões pelas quais ela pode deixar muita gente deprimida.

Para quem é vulnerável à depressão, o Ano Novo é o período mais sombrio do ano, com o dia de Ano Novo caindo perto do dia mais curto e da noite mais longa. O inverno do hemisfério norte pode fazer com que algumas pessoas experimentem transtorno afetivo sazonal (SAD), às vezes chamado de depressão de inverno. Isso ocorre quando a falta de luz solar desencadeia mudanças em hormônios cerebrais. Esse não é o problema de quem vive no Brasil.